Zimmerer-Innung Esslingen-Nürtingen

Langeweile ausgeschlossen! Jeder Tag hält etwas Neues für dich bereit. Jedes Projekt ist anders und du arbeitest ebenso gern mit Senklot und Bleistift wie mit CAD-Planungssoftware. Du wechselst von Hammer und Beitel problemlos an große Maschinen und wieder zurück – dann ist der Zimmerer-Beruf wie auf dich zugeschnitten. Egal, ob Balkongerüst oder Carport, Fassadendämmung oder Gerüstmontage, Wendeltreppe oder Holzbrücke, Dach aufstellen oder Hallenbau... MIT DEN FÄHIGKEITEN, DIE DU IN DER AUSBILDUNG LERNST, BIST DU AUF DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN AUFGABEN VORBEREITET. So macht Handwerk Spaß!