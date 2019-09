Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Über die Jahre hat sich die SIGNAL IDUNA über eine rein berufsständische Ausrichtung hin zu einem der größten Allroundversicherer in Deutschland entwickelt, der für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen für Vertrauen, Zuverlässigkeit und hochwertige Produkte steht. Über Generationen hinweg vertrauen Menschen in unsere Dienstleistungen und wir geben täglich alles dafür, dass wir diesen Ansprüchen gerecht werden. Gemeinsam und im Sinne der Gegenseitigkeit finden wir für unsere Mitglieder die beste Lösung.

Deine Karriere beginnt genau hier – bei SIGNAL IDUNA. Vielleicht weißt du bereits, dass wir zu den Top-Service-Versicherern in Deutschland gehören. Und nicht nur das. Auch für deine Zukunft haben wir dir als Arbeitgeber eine Menge zu bieten: Ein Umfeld, das dich fordert und fördert und alle Möglichkeiten schafft, dein Berufsleben spannend, sicher und voller Perspektiven zu gestalten. Wir entwickeln uns stetig weiter – und bleiben immer auf Augenhöhe mit den Menschen, für die wir da sind.