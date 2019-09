Praxis am Berg - Zahn und Gesundheit

Praxis am Berg - Zahn und Gesundheit

Zahnärztin Sdenka Keimel

Implantologie - Parodontologie - Endodontologie - Laserbehandlung - Chirurgie - Ästhetische Zahnmedizin - Aligner-Therapie - Prophylaxe - Bleaching

Die ”Praxis am Berg” - eine feine Adresse für Zahngesundheit, Fachwissen und Lebensqualität. Zahnärztin Sdenka Keimel lernte bei sehr renommierten und internationalen Professoren und Doktoren, was es heißt, minimal invasiv und zahnerhaltend zu denken und zu arbeiten. Parodontologie ist somit ihre Leidenschaft. Um das Wohl der Patienten zu erhöhen, kommen in der Praxis moderne Laser zum Einsatz, die eine nahezu schmerzfreie Behandlung garantieren.

Verbunden mit engagiertem Einsatz und Wissbegierigkeit erlangen Zahnmedizinische Fachkräfte in der Praxis am Berg ein großartiges Potenzial für Ihre berufliche Zukunft. Bei 2 freien Nachmittagen stimmt hier die Work-Life-Balance! Auch das ist ein Stück persönlicher Lebensqualität. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!