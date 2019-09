Pilz GmbH & Co. KG

Automatisierungslösungen von Pilz sorgen für reibungslose Abläufe an Maschinen und Anlagen auf der ganzen Welt. Der Anspruch von Pilz ist es, Maschinen und Anlagen so zu automatisieren, dass die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt stets gewährleistet ist. Sichere Automatisierungslösungen von Pilz kommen in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus zum Einsatz, wie beispielsweise in der Verpackungs- und Automobilindustrie, an Roboter-Applikationen sowie in den Branchen Windenergie und Bahntechnik. Die Lösungen sorgen außerdem dafür, dass Gepäckförderanlagen in Flughäfen gefahrlos laufen, Theaterkulissen sich reibungslos bewegen und Seil- oder Achterbahnen sicher unterwegs sind. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt dafür Sensoren, Steuerungen und Antriebstechnik. Dazu gehören auch Module für die Service Robotik. Ergänzt wird das Produktspektrum durch entsprechende Softwaretools, Diagnose- und Visualisierungssysteme sowie ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Neben dem Stammhaus in Ostfildern bei Stuttgart ist Pilz mit Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf allen Kontinenten vertreten.