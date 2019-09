Lazi Akademie gGmbH - Akademie für Visuelle Kommunikation

An der "Lazi" kannst du dich in sechs Semestern zum staatlich anerkannten Film & Mediendesigner/in, Fotodesigner/in oder Grafik- & Kommunikationsdesigner/in ausbilden lassen. Nach Abschluss besteht die Option in einem weiteren Jahr an der Partner-Universität in England den Master of Arts zu erwerben. Die idyllisch am Wald gelegene Akademie hoch über Esslingen bietet eine angenehme Lernatmosphäre für rund 100 Studierende an.

Die Lazi Akademie wird von Menschen geplant und geleitet, die im täglichen Berufsalltag Top-Leistungen erbringen und Kunden zufrieden stellen. Wissen wird realitätsnah von Dozenten aus der Berufspraxis vermittelt. Unser Ziel ist, Studierende zu selbstständig konzeptionell denkenden Persönlichkeiten zu erziehen, die in der Lage sind, individuelle und kreative Top-Leistungen zu erarbeiten. Interdisziplinarität, Praxisbezug, Kreativitätsschulung und fachliches Know-how gehören zur wesentlichen Ausbildungsidee.