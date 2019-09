Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG

Die Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG ist ein Familienunternehmen mit gut 150 Mitarbeitern. Geleitet wird die Firma von Inhaber Wolfgang Kiesel, seiner Tochter Beatrice Kiesel-Luik und dem technischen Geschäftsführer Dr. Matthias Hirsch. Das Unternehmen stellt Produkte zur fachmännischen und sicheren Verlegung von Bodenbelägen her: Von der Fliese über das Parkett bis zum textilen Fußbodenbelag – Kiesel klebt am Bau! Der Stammsitz der Firma Kiesel befindet sich in Esslingen. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Tangermünde (Sachsen-Anhalt). Tochtergesellschaften sowie Beratungs- und Verkaufszentren finden sich in ganz Europa, Asien, Nordamerika sowie Australien und Ozeanien. Hergestellt werden die Erzeugnisse von Kiesel in Esslingen-Sirnau. Auszubildende zum Chemikanten lernen während ihrer Lehrjahre alle Schritte der Produktion und Qualitätsprüfung kennen. Sie werden zu Experten in der Welt der Klebstoffe. Jungen Leute, die bei Kiesel zu Industriekaufleuten ausgebildet werden, stehen die vielfältigen Möglichkeiten der kaufmännischen Berufswelt offen.