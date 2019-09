Innung des Kfz-Gewerbes Nürtingen-Kirchheim u.T.

Die Mitglieder unserer seit 1967 bestehenden Innung sind die Kraftfahrzeug-Meisterbetriebe aus dem Altkreis Nürtingen, für die wir ein wichtiger Partner sind. Die Berufsausbildung unserer Lehrlinge regeln und überwachen wir entsprechend den Vorschriften der Handwerkskammer. Wir führen in Zusammenarbeit mit der Berufsschule die überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) durch. Unsere Ausschüsse nehmen die technische und kaufmännische Gesellenprüfung ab. Wir unterstützen unsere Betriebe bei Umweltschutzaufgaben und koordinieren die Öffentlichkeitsarbeit. Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder über die Mitsprache in tarif- und sozialpolitischen Gremien. Wir fördern die gewerblichen Interessen unserer Mitglieder, bieten Weiterbildungskurse an und tun noch 1.000 andere Dinge mehr.