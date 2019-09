Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Vom Anpacken und Begreifen zum Können und Machen - Mit einer Ausbildung bei Heinrich Schmid schaffen Sie die besten Voraussetzungen, um den Herausforderungen von morgen gewachsen zu sein. Ihr praktisches Können und theoretisches Wissen bilden die Basis für Ihren Job und eine Karriere in Technik oder Führung. Praktisch werden Sie auf der Baustelle und in der Lehrwerkstatt, theoretisch an der Berufsschule ausgebildet. Die Ausbildungsdauer orientiert sich an Ihrem Schulabschluss und Ihren Zielen:

- 3 Jahre für Haupt- und Realschüler (Lehrzeitverkürzung bei guten Leistungen möglich)

- 3 Jahre für Realschüler, die zusätzlich die Fachhochschule oder das Fachabitur erwerben möchten

- 2 Jahre für Abiturienten und Schüler mit Fachhochschulreife

Als Abiturient oder mit der Fachhochschulreife oder Meisterbrief haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre Qualifikation in einem Dualen Studium zu vertiefen und auszubauen.