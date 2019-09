Geiger & Schlesinger GmbH Malerwerkstätten

So farbenreich wie das Leben'. Ganz nach diesem Motto unterstützt Sie das Team von Geiger & Schlesinger seit 1998, Ihre eigenen vier Wände wohnlich und angenehm zu gestalten. Bei uns arbeiten Menschen, die eine Begeisterung für die Produkte mitbringen und gerne die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden erfüllen. Was dürfen wir für Sie realisieren?

Wir sind spezialisiert auf die Sanierung und Gestaltung von Innenräumen, Wärmedämmung, Fassadenschutz, Maltechniken, Tapeten, Bodenbeläge und Fensterdekorationen. Wir bieten Gesamtkonzepte für Haus und Raum. Dank des Vertrauens vieler Stammkunden hat sich unser Unternehmen rasch weiterentwickelt. Seit der Erweiterung unserer Räume sind wir für die Zukunft gerüstet. In unserem repräsentativen Gebäude mit Ausstellungsraum in Esslingen-Zell können wir Ihnen vor Ort zeigen, wie farbenreich das Leben ist und welche Gestaltungsmöglichkeiten für Haus und Raum gegeben sind.