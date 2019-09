GARP Bildungszentrum e.V.

Seit 50 Jahren stehen wir für hohes Engagement in beruflicher Bildung. Mit einem breiten Trainerpool aus Fachexperten bringen wir jährlich bis zu 8.000 Kunden beruflich weiter. Sie finden unsere modern ausgestatteten Unterrichts- und Laborräume, sowie Werkstätten an den Standorten in Plochingen, Ostfildern-Ruit, Nürtingen und Göppingen.

Durch die direkte Partnerschaft mit der IHK können Sie mit uns anerkannte Abschlüsse erreichen: etwa IHK-Zeugnisse, IHK-Zertifikate oder auch die Fachhochschulreife und Mittlere Reife.