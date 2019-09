Friseur- und Kosmetiker-Innung Esslingen-Nürtingen

Vielseitigkeit ist im Salon immer gefordert: „Alles – nur nicht alltäglich“ könnte das Motto lauten. Denn Friseure sind Typ- und Trendberater, Kreative, Handwerker und Unternehmer in einer Person. Zudem müssen sie für die Wünsche ihrer Kunden immer ein offenes Ohr haben. Neben Ausstrahlung und kommunikativen Fähigkeiten brauchen gute Friseure daher vor allem eine solide Ausbildung und jahrelange Erfahrung. Denn "Cut, Style and Color" bringen auch immer die Persönlichkeit zum Ausdruck. Wissen was „in“ ist – besser noch: einen kleinen Schritt voraus sein. Friseure sind nicht einfach nur Teil der sich ständig wandelnden Modeszene, sondern bestimmen sie aktiv mit.