Finanzamt Esslingen

Ohne Steuern wäre ein moderner, demokratischer Staat nicht denkbar. Die Staatseinnahmen sorgen für die notwendige Infrastruktur und sichern die Grundversorgung der Menschen. Straßen, Schulen, Ausbildungsstätten, Verkehrsmittel und die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom gehören dazu. Dies ist seit Jahrtausenden so und wird auch in Zukunft so bleiben. Aus diesem Grund macht unsere Tätigkeit auch zukünftig Sinn. Wer in der Steuerverwaltung arbeitet, findet eine Tätigkeit, die so abwechslungsreich und spannend ist wie das Leben. Aktuell sind beim Finanzamt Esslingen rund 300 Beschäftigte beschäftigt, die im Innendienst verschiedene Steuerarten festsetzen und im Außendienst für die Prüfung der Buchführung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen zuständig sind. Damit nicht genug. Weitere Tätigkeitsfelder sind Personalverwaltung, Organisation, Ausbildung sowie der immer bedeutender werdende Bereich der EDV.

Für unsere Tätigkeit suchen wir qualifizierten und motivierten Nachwuchs und bieten interessante, abwechslungsreiche Perspektiven sowie einen wirklich sicheren Arbeitsplatz. Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es im Internet unter: www.steuer-kann-ich-auch.de