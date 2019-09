Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH

Als marktführendes Unternehmen der Futtermittelindustrie gehören wir zur international tätigen Cremer Gruppe mit Sitz in Hamburg. Informationen im Internet unter www.cremer.de.

Mit ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 14 Produktionsstandorten in Deutschland sind wir seit Jahrzenten erfolgreich in der Herstellung und dem Vertrieb von Qualitätsprodukten für Nutz- und Heimtiere.

Unser Jahresabsatz von 2,9 mio. Tonnen Futter, in Säcke verpackt, ergäbe eine 92.800 km lange Reihe, die 2,32 mal um die Erde reichen würde.

Eine Säule unseres Unternehmenserfolg sind gut ausgebildete Mitarbeiter/innen.

Unsere Marken stehen deutschlandweit für höchste Qualität.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und rund um das Thema Tierernährung erhalten Sie über unsere Webseite www.deutsche-tiernahrung.de.