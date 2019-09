Bau-Innung Esslingen-Nürtingen

In der Bau-Innung Esslingen-Nürtingen sind die engagierten und leistungsstarken Bauunternehmen der Region organisiert. Sie nutzen die vielen fachlichen Vorteile, die nur diese Gemeinschaft bieten kann. Das macht sie besser in allen Bereichen der Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung. Doch noch wichtiger ist: Unsere Innung ist ein lebendiger Zusammenschluss Gleichgesinnter. Hier gibt es den persönlichen Austausch und die konkreten Impulse, den Blick über den Tellerrand und die gemeinsamen Erlebnisse, die uns von einer reinen Zweckgemeinschaft unterscheiden. Von den Innungsaktivitäten profitieren Sie als Mitglied der Innung ebenso wie als Partner der Innung. Als Bauherr haben Sie die Gewissheit, dass Sie mit einem Innungsmitglied stets ein Top-Bauunternehmen verpflichten. Und wer sich für eine Ausbildung interessiert – so viel Ausbildungsqualität wie bei einem Innungsbetrieb gibt es nirgends!