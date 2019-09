Autohaus Entenmann GmbH & Co. KG

Der Name ENTENMANN steht für eine der führenden Autohaus-Gruppen der Region und ist derzeit an den vier Standorten Esslingen, Ostfildern-Ruit, Kirchheim/Teck und Göppingen Arbeitgeber für insgesamt über 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit 45 Auszubildenden in gewerblichen und kaufmännischen Berufen hat die Nachwuchsförderung bei der EntenmannGruppe einen hohen Stellenwert. Gerade hier sehen wir unsere Verantwortung und eine wesentliche Voraussetzung dafür, unser gemeinsames Unternehmen mit seiner gesamten technischen, innovativen und emotionalen Kompetenz nachhaltig und zukunftssicher weiterzuentwickeln.