Allianz Generalvertretung Knauber & Kömen GbR

Alexander Knauber & Niko Kömen GbR - Ihre Experten in Versicherung, Vorsorge, Vermögen und Baufinanzierung in Esslingen am Neckar

Die Allianz gehört seit mehr als 100 Jahren zu den besten Adressen auf dem Versicherungsmarkt. Mit den kompetenten Fachkräften der Allianz Generalvertretung Alexander Knauber & Niko Kömen GbR in Esslingen am Neckar stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns. Um Kunden- und Markt-Exzellenz leben zu können, fördern wir bei der Ausbildung neuer Mitarbeiter technisches und operatives Wissen auf dem neuesten Stand der Technik. Wir streben nach Vereinfachung in unseren Produkten und größtmöglicher Nähe zu unseren Kunden. Deren Zufriedenheit ist dabei immer unser größter Ansporn und damit Maßstab unseres Handelns. Das erfordert ein Umdenken und den Willen, neue Wege zu gehen.

„Wenn du Dich traust, kommt hier Deine Chance.“