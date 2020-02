EsslingenFast schon legendär ist Martin Winterkorns Spruch, den er seinerzeit auf der IAA in Frankfurt vom Stapel ließ: „Da scheppert nix“, lobte der frühere VW-Chef den kompakten Hyundai i30, der 2011 seine Weltpremiere feierte. Was Winterkorn damals geritten hat, einen neuen Golf-Konkurrenten zu loben, weiß man nicht. Aber seitdem gilt der i30 als „koreanischer Golf“, der dem deutschen Pendant immer mehr auf die Pelle rückt. Jetzt, achteinhalb Jahre später, ist Winterkorn längst weg und der i30 immer noch da, mittlerweile in der dritten Generation. Und diese bauen die Koreaner immer mehr aus. Mit dem i30N hat Hyundai sukzessive mehrere sportliche Versionen nachgeschoben. Neuestes Kraftpaket ist der i30 Fastback N Performance (ab 34 900 Euro), ein kompaktes, coupéhaftes Fließheckmodell, das sich hinter dem stärksten Golf nicht verstecken muss.

Angetrieben wird das Muskelpaket von einem 2,0-Liter-Turbo-Benzindirekteinspritzer mit Ottopartikelfilter und 202 kW/275 PS, der laut Hyundai die Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC erfüllt, die neben Abgasemissionen auch die Kraftstoffverdunstung im Tank limitiert (seit Herbst 2019 für alle Neuwagen vorgeschrieben).

6,1 Sekunden im Sprint

Wenn der Koreaner angeworfen wird, sorgt er schon im Stand mit seinem Sound für Gänsehaut-Feeling – zumindest bei Motorsportfans. Jene, die für ein Tempolimit sind, werden sich wohl eher kopfschüttelnd abwenden. Doch Limit hin oder her, mit dem muskulösen Koreaner sind locker 250 km/h drin, und der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 ist innerhalb von 6,1 Sekunden erledigt. Am Heck besticht der neue Top-Athlet von Hyundai mit einem Diffusor und einer Abgasanlage mit zwei Endrohren.

Sportlich geht es innen weiter: Schwarzer Dachhimmel, zahlreiche Einlagen im Chrom- und Alu-Look sowie vielfach verstellbare und auf Wunsch mit Stoff-/Leder-Kombination bezogene Sportsitze. Zahlreiche Zierelemente in knalligem Rot sind ein Hingucker, zum Beispiel die vorderen Lüftungsöffnungen sowie Kontrastnähte an Lenkrad, Schaltknauf und Sitzen.

Für den Fahrer gibt es Sportlenkrad und Sportschaltknauf, jeweils mit dem N-Logo verziert, Pedale mit Metallauflage und Instrumente mit eigener Skalierung und roten Zeigern. Über dem 4,2 Zoll großen Display des Bordcomputers informiert eine LED-Schaltanzeige über den optimalen Zeitpunkt, unter sportlichen Aspekten den Gang zu wechseln.

Aber auch Komfort und Sicherheit an Bord des i30 Fastback N Performance kommen nicht zu kurz. Neben einer 2-Zonen-Klimaautomatik ist ein Audio-System mit acht Zoll großem Touchscreen-Monitor serienmäßig. Es bietet digitalen Radioempfang im DAB+-Standard, Bluetooth, Rückfahrkamera sowie Android Auto und Apple CarPlay zur Einbindung von Smartphones. Eine spezielle Ablagefläche für Smartphones mit kabelloser Ladefunktion ergänzt die Konnektivitäts-Ausstattung, und Smart-Key-System inklusive Start-/ Stopp-Knopf, Regensensor und dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule sind ebenfalls serienmäßig. Ein Navigationssystem einschließlich Verkehrszeichenerkennung für Tempolimits und Überholverbote ist ebenso optional lieferbar wie beispielsweise elektrisch verstellbare Vordersitze mit Teillederbezug einschließlich Memory-Funktion für Fahrersitz und Außenspiegel.

Zahlreiche Assistenzsysteme

Dabei sieht man es dem Kraftsportler nicht an, dass er auch noch einen großzügigen Laderaum von 450 bis 1351 Liter Kapazität aufweist. Hyundai hat auch eine große Zahl an Assistenzsystemen rein gepackt, beispielsweise einen Frontkollisionswarner, eine bis 75 km/h autonom agierende City-Notbremsfunktion und ein aktiver Spurhalteassistent sind serienmäßig an Bord. Hinzu kommen etwa Aufmerksamkeits- und Fernlichtassistent. Dass sich der Koreaner unter den Kraftsportlern hierzulande gut behauptet, das hat er jetzt bei der Wahl zum „Auto Bild Sportscars des Jahres“ bewiesen: Da kam der i30 Fastback N Performance unter insgesamt 13 sportlichen Pkw in der Kategorie der serienmäßigen Klein- und Kompaktwagen auf Platz 2 – was gleichzeitig einen überlegenen Sieg in der separaten Wertung der Importfahrzeuge bedeutete.

Unterdessen setzt Hyundai seinen Aufwärtstrend fort. Mit knapp 130 000 Neuzulassungen im vergangenen Jahr steigerten die Koreaner ihren Anteil auf dem deutschen Automarkt auf 3,6 Prozent, womit Hyundai hierzulande weiterhin die erfolgreichste asiatische Marke ist. 2018 lag die Zahl der Neuzulassungen noch bei 115 000. Weitere neue Modelle und eine Elektrooffensive hat Hyundai angekündigt. Am Start ist jetzt beispielsweise die dritte Generation des Kleinstwagens i10 und sein etwas größerer Bruder, der i20, kommt noch dieses Jahr ebenfalls in neuer Generation auf den Markt. Weltpremiere feiert der neue i20 im März auf dem Genfer Autosalon.