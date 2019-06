Seriös oder kurios?

Moderne Jobtitel verstehen und erklären – Neue Anforderungen erfordern auch neue Namen

Visitenkarten sollten Auskunft darüber geben, wen man vor sich hat. Was aber, wenn anhand der aufgedruckten Berufsbezeichnung niemand versteht, was jemand in einem Unternehmen treibt? Über den richtigen Umgang mit komplizierten Titeln.