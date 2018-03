Die Bewegungsfläche vergrößern: Rollstuhlfahrer brauchen mehr Platz in der Wohnung. Mascha Brichta

Plötzlich fühlt man das Alter. Das merkt man daran, dass beim Treppensteigen die Stufen zu hoch sind. Dass die Badewanne zu tief ist, dass das Bücken zu den Stockdosen zu mühsam wird. Und dann? Umziehen? Denn Umbauten sind teuer. Doch es gibt die eine oder andere Möglichkeit, mit wenig Geld das Haus altersgerecht einzurichten:

Möbel rücken: „Die erste Hilfsmaßnahme ist, dass man die Aufstellung der Möbel prüft und versucht, durch Umstellen die Bewegungsfläche zu vergrößern“, erklärt Irmtraud Swoboda vom Regionalbüro Wetzlar des Verbands Privater Bauherren. Ältere Menschen, die im Haus auf die Unterstützung eines Rollators angewiesen sind, benötigten dafür eine Bewegungsfläche von 1,20 Meter mal 1,20 Meter, Rollstuhlfahrer eine Fläche von 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Platz schaffen bedeutet auch, Stolperfallen zu vermeiden: Teppichböden und Bodenbeläge müssen fest verklebt sein, oder sie werden entfernt.

Möbel umarbeiten: Auf den Lieblingssessel muss im Alter keiner verzichten, nur weil die Sitzhöhe nicht komfortabel ist. „Jede Tischlerei kann für wenig Geld etwas anfertigen, dass man unter Sessel, Tisch oder Bett stellen kann - wie kleine Podeste, die unter das Bein passen“, sagt Bärbel Hälbig von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung.

Treppen absichern: Treppensteigen fällt vielen älteren Menschen schwer. Ein Treppenlift ist aber teuer. „Es kann sich lohnen, den Schlafraum ins Erdgeschoss zu verlegen“, sagt Hälbig. Wer den Weg nach oben weiter gehen muss, sollte die Treppen sicher machen. „Wichtig sind viele Kontraste und eine gute Beleuchtung“, erklärt Amal Khalil vom Verband Wohneigentum. Gerade die unterste und die oberste Stufe muss gut zu sehen sein. Es gibt dafür reflektierende Klebestreifen. „Die Lichtschalter sollten farbig oder kontrastreich zur Wand gestaltet sein“, ergänzt Khalil. Nachts helfen Bewegungsmelder.

Küche organisieren: Auch die Küche lässt sich bequemer gestalten. „Ältere Menschen können häufig die Oberschränke nur schlecht nutzen, ebenso problematisch sind Unterschränke“, sagt Architektin Swoboda. Statt der Böden können Schubladen zum Ausziehen eingebaut werden, Oberschränke werden tiefer gehängt.

Elektrik anpassen: Auch wenn Steckdosen zu tief hängen, muss man sie nicht zwingend verlegen. Es gibt günstige Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel, die auf einer angenehmen Höhe an der Wand fixiert werden.

WC erhöhen: Auch das WC ist zu niedrig. Das Toilettenbecken lässt sich natürlich gegen ein höheres Austauschen. Preisgünstiger und ohne große Umbauten ist der Tipp von Hälbig: Auf die bestehende WC-Brille kommt eine Sitzerhöhung mit Armlehnen.

Fliesen absichern: Auf nassen Keramikflächen wie Fliesen rutscht man leicht aus. „Im Badezimmer kann man Anti-Rutsch-Streifen in die Badewanne oder in die Dusche einkleben“, rät Dieckmann.

Halterungen anbauen: Für sicheren Stand und Halt sorgen Griffe im Bad. Khalil rät, diese an der Dusche, Badewanne, an der Toilette und am Waschbecken zu befestigen. Es gibt mittlerweile Alternativen zu den herkömmlichen Stützen, die nicht mehr fest verklebt oder verschraubt werden. Die mobilen Griffe haben einen Saugnapf, der mit einem Schalter aktiviert wird.