Düsseldorf (dpa) - Ein neuer Wandputz ist in der Regel nach sechs Wochen so gut getrocknet, dass man darauf tapezieren kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das testen: Eine Fläche von 0,25 Quadratmeter mit einer Abdeckfolie abkleben, erklärt das Deutsche Tapeten-Institut in Düsseldorf. Dann circa zwölf Stunden warten. Hat sich in dieser Zeit an der Folie Feuchtigkeit angesammelt, muss der Putz noch weiter trocknen. Die Experten raten dann, für eine Weile gut zu lüften.