Darmstadt (dpa) – Die Beleuchtung im Schlafzimmer und Badezimmer sollte sich der Tageszeit anpassen lassen. Denn Licht beeinflusse über das Auge den Hormonhaushalt und damit die innere Uhr, erläutert die Fördergemeinschaft gutes Licht in Darmstadt. So sollte im Badezimmer nach dem Aufstehen etwa kühles weißes, helles Licht brennen. Es wecke die Lebensgeister. Am Abend sei warm weißes Licht besser, da es für eine entspannte Stimmung sorge.



