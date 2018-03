Anzeige

Stuttgart (dpa) - Mit einem Staatspreis für Baukultur will Minister Winfried Hermann (Grüne) herausragende planerische und bauliche Leistungen würdigen. Ausgezeichnet werden sollen Bauherren, Planungsträger, aber auch Ingenieure und Designer. Ziel der undotierten Auszeichnung sei, das öffentliche Interesse an der Gestaltung der Städte und Gemeinden zu stärken. Bewerbungen können bis zum 3. August für ab dem Jahr 2010 realisierte Bauprojekte abgegeben werden. Die Preisverleihung findet am 2. Februar 2016 statt.