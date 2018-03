Anzeige

(dpa) - Stellt der Vermieter die Mülltonnen an einem anderen Ort auf, kann das eine Mietminderung rechtfertigen. Das gilt zumindest dann, wenn sich der Weg zum Müllplatz für die Mieter deutlich verlängert. Denn das sei durchaus als Mangel zu bewerten, entschied das Amtsgericht Berlin Köpenick.



In dem Fall waren die Mülltonnen eines Hauses auf dem Nachbargrundstück aufgestellt. Der Grundstücksbesitzer verlangte dann jedoch von der Vermieterin eine Gebühr von 10 000 euro dafür. Diesen Betrag wollte die Frau nicht zahlen und stellte die Mülltonnen an anderer Stelle auf. So verlängerte sich jedoch der Weg für eine Mieterin. Statt 85 musste sie nun 165 Meter zurücklegen, um ihren Müll zu entsorgen. Daher minderte sie die Miete. Zu Recht, wie die richter entschieden. Der längere Weg rechtfertige eine Minderung um 2,5 Prozent. eine Mängelbeseitigung könne der Vermieterin aber wegen der geforderten 10 000 euro nicht zugemutet werden.



> Aktenzeichen: 6 C 258/12