Stuttgart Folgt man dem aktuellen Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, so ist der Immobilien-Boom, der die Preise seit Jahren in die Höhe schnellen lässt, demnächst vorbei. Seit acht Jahren steigen die Kaufpreise - nun soll aber die Höchstgrenze erreicht worden sein; folgt nun eine Trendumkehr, sodass die Deutschen wieder Immobilien zu günstigeren Preisen erwerben können? „Wir gehen davon aus, dass ein überproportionale Anstieg ausgeschlossen werden kann“, so die Gutachter. In München, Stuttgart und Berlin sollen in den kommenden Jahren die Preise um ein Viertel zurückgehen - die Mieten werden zwar nicht zwangsläufig günstiger, stagnieren jedoch, sodass auch hier von keiner Erhöhung mehr ausgegangen werden muss.

„Die Entwicklungen, die in den letzten Jahren beobachtet werden konnten, haben natürlich Sorgen bereitet“, so die Gutachter. „Nach einer acht Jahre anhaltenden Niedrigzinsphase und steigenden Preisen ist es nun keine Überraschung, dass viele Marktteilnehmer der Ansicht sind, die Preise werden immer nur nach oben gehen. Das ist nicht richtig. Wer glaubt, es gehe immer nur bergauf, der irrt.“ Das heißt, all jene, die mit Immobilienpreisen spekulieren, sollten mitunter die eigene Strategie überdenken. Es ist dabei wichtig, sich an Eckdaten zu orientieren und darauf zu achten, welche Trends mitunter eine Umkehr erleben - eine beliebte Strategie, ist etwa die Donchian Channel Formel.

Der durchschnittliche Mietpreis liegt bei 7,46 Euro/Quadratmeter

Für die Preisanstiege waren die niedrigen Zinsen verantwortlich. Kehren diese jedoch auf ein normales Niveau zurück, so werden in weiterer Folge auch die Immobilienpreise sinken. Das spürt man dann vor allem in den ländlichen Regionen. Aber auch in jenen Regionen, in denen die Preise in den letzten Jahren gestiegen sind, wird man einen Unterschied feststellen können, sofern die Zinsen wieder ein normales Niveau erreicht haben – denn grundsätzlich sind Immobilienpreise auch immer vom Zinsniveau abhängig. Doch auch wenn vom Ende des Booms die Rede ist, konnten im Jahr 2017 noch keine Anzeichen dafür gesehen werden. Die Neuvertragsmieten stiegen um rund 4,3 Prozent - heutzutage muss man bereits durchschnittlich 7,46 Euro/Quadratmeter bezahlen. Im Vorjahr betrug der Anstieg 3,1 Prozent. Auch die Kaufpreise für die Eigentumswohnungen sind gestiegen - 2017 wurde ein Plus von 7,9 Prozent verzeichnet, 2016 lag man bei 8,8 Prozent.

Immer mehr Deutsche entscheiden sich gegen Immobilien in Großstädten

Die Tatsache, dass die Kaufpreise und die Mieten extrem gestiegen sind, sorgt auch dafür, dass sich immer weniger Deutsche für Wohnungen in den Städten interessieren - die Nachfrage lässt bereits nach. So etwa auch in Berlin. In der Bundeshauptstadt ist der Zuzug dafür verantwortlich, dass die Stadt wächst - die Berliner haben sich in den letzten Jahren nämlich schon nach Immobilien umgesehen, die sich außerhalb der Stadt befinden.

Derselbe Prozess konnte auch in München beobachtet werden. Folgt man den Autoren der Studie, so liegt es vorwiegend an den 20- bis 30-Jährigen, die sich immer weniger für Wohnungen oder Häuser in den Städten interessieren und sich vorwiegend auf Immobilien in ländlichen Regionen konzentrieren. „Berlin mag zwar sexy sein, ist aber keinesfalls mehr arm“, so die Gutachter. Junge Menschen, die nur ein geringes Einkommen haben und zudem auch räumlich nicht gebunden sind, reagieren natürlich auf die immer höher werdenden Lebenshaltungskosten. Steigen die Mieten oder die Kaufpreise für Immobilien, so sieht man sich woanders um.