Anzeige

Tradition trifft Moderne

Der Beruf des Immobilienmaklers hat eine lange Tradition; nicht ohne Grund. Das Geschäft mit Immobilien war zu jeder Zeit anspruchsvoll. Heute erfordert der Beruf zusätzlich ein enorm breites Spektrum an Wissen, das der Makler den Beteiligten unparteiisch zur Verfügung stellt – zugunsten eines erfolgreichen Geschäftes.

Den Marktpreis richtig berechnen

Der Immobilienmarkt in Deutschland erlebt eine ungeahnte Boomphase. Ein Blick auf die Preisentwicklung macht das deutlich. Wie sich diese Entwicklung jedoch auf eine ganz bestimmte Region und im konkreten Verkaufsfall auf ein ganz bestimmtes Objekt auswirkt, das weiß der ortskundige Immobilienmakler. Er kann durch seine speziellen Kenntnisse den optimalen Angebotspreis berechnen.

Immobilien erfolgreich anbieten

Der Handel mit Immobilien findet heute auf völlig anderen Marktplätzen statt als noch vor wenigen Jahren. Wohnungen und Häuser werden online, offline, digital und audiovisuell angeboten. Der erfahrene Immobilienmakler wählt je nach Objekt die erfolgreichste Methode, um das Angebot bestmöglich zu präsentieren.

Verhandlungssicher zum Abschluss

Die Interessen von Käufer und Verkäufer sind ursprünglich gegensätzlich angelegt: Der eine will so wenig wie möglich bezahlen, der andere so viel wie möglich einnehmen. Die Kunst des Maklers besteht darin, diese Interessen auszugleichen. Er kennt die besten Argumente, kann auf Einwände reagieren, Fragen klären und ist ein neutraler Vermittler. Auf Grund seiner Erfahrung ist er auch in der Lage, Immobilientouristen rechtzeitig zu erkennen und Besichtigungen effektiv zu gestalten.

Rechtliche Vorgaben kennen

Kein Objekt ist wie das andere. Immer gibt es Besonderheiten hinsichtlich der Übergabe, zu Sondervereinbarungen, Zahlungsbedingungen, Besitzverhältnissen, rechtlichen Vorgaben oder behördlichen Auflagen. Der Immobilienmakler ist der richtige Ansprechpartner, um alle Fragen vor dem Notartermin zu klären, damit Unsicherheiten gar nicht erst aufkommen.

Sicher ist sicher

Die Arbeit des Immobilienmaklers, der auf die Erfahrung und Kompetenz einer Gruppe wie GARANT Immobilien zugreifen kann, ist für alle ein Gewinn. Überregionalität, Fachwissen und ein großes Angebot sind beste Voraussetzungen, selbstständig zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen. Wir freuen uns über neue Kollegen.

GARANT Immobilien – Gut, wenn man die Experten an seiner Seite hat!