Mannheim (dpa) - Die optimale Höhe der Arbeitsplatte in der Küche liegt 10 bis 15 Zentimeter unter dem Ellenbogen. Doch beim Herd verschiebt sich diese Grund-Ebene. So will man ja in den Topf schauen können, der Topfrand wird also zur eigentlichen Arbeitshöhe. Daher rät die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche in Mannheim, den Bereich mit den Kochplatten so weit abzusenken, dass er 25 Zentimeter unterhalb des Ellenbogens liegt.

