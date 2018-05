So sehen „Green Cubes“ aus: In Esslingen-Sulzgries entstehen ab dem kommenden Frühjahr Niedrigenergie-Doppel- und Reihenhäuser mit Erdwärme.Grafik: Metzger + Co.

Das Ziel ist in Esslingen das gleiche wie in vielen anderen Städten: Flächen- und naturschonendes Bauen „im Bestand“ soll in jedem Fall den Vorzug erhalten vor der Ausweisung von Neubaugebieten auf der grünen Wiese.

Kampf dem „Flächenfraß“ also - ein Kurs, der in Esslingen besonders konsequent verfolgt wird, aber auch immer wieder an seine Grenzen stößt. Denn das Angebot an innerstädtischen Bauflächen ist begrenzt. Ihm steht eine große, konstant wachsende Nachfrage nach Wohnraum gegenüber - eine Problematik, die sich durch die aktuelle „Flüchtlingswelle“ und dem daraus resultierenden Wohnungsbedarf weiter zuspitzen dürfte.

Umso erfreulicher ist es, wenn im Esslinger Stadtgebiet mal wieder in nennenswertem Umfang neuer Wohnraum geschaffen wird. In diesem Fall in der Bergstraße in Sulzgries, wo das Esslinger Wohnbauunternehmen Metzger + Co. inmitten eines gewachsenen Umfelds drei Reihenhäuser und acht Doppelhaushälften erstellt.

Ein Angebot, das sich „bewusst auch an junge Familien wendet“, wie Oliver Uecker, Geschäftsführer bei Metzger + Co., erklärt. In der Tat entstehen die zwischen 120 und 130 Quadratmeter großen Häuser in einer in jeder Hinsicht familiengerechten Umgebung: Ruhige Lage, Kindergarten und Schulen befinden sich ebenso in unmittelbarer Nähe wie Ärzte, Apotheken und alle Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Energiestandards von morgen

In wenigen Schritten ist man in der freien Natur, gleichzeitig ist aber auch die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ideal und das Esslinger Stadtzentrum in wenigen Minuten erreichbar.

Städtisches Wohnen in nahezu perfekter Lage also. Aber die Doppel- und Reihenhäuser, die das Esslinger Traditionsunternehmen unter dem Namen „Green Cubes“ auf den Markt bringt, setzen auch architektonisch neue Akzente und werden mit ihrer klaren, kubistischen Formensprache allen Ansprüchen an bauliche Ästhetik und Qualität gerecht. Um dieses Ziel zu erreichen, sei der Esslinger Architekt Dietmar Schneck mit seinem Büro „msm Architekten“ beauftragt worden, erläutert Uecker. Erst kürzlich sei eines seiner Projekte von einer Fachjury unter die derzeit besten 50 Einfamilienhäuser im deutschsprachigen Raum gewählt worden.

Als Spezialist für umweltschonendes, energieeffizientes Bauen setzt das Esslinger Wohnbauunternehmen auch in Sulzgries wieder auf Geothermie, also den Einsatz von Erdwärmepumpen, die bereits in zahlreichen anderen von Metzger + Co erstellten Wohnungen und Häusern erfolgreich ihren Dienst tun. Zusammen mit einer optimalen Gebäudehülle, kontrollierter Be- und Entlüftung, sowie Dreifach-Isolierverglasung sorgen die Erdwärmeheizungen dafür, dass die „Green Cubes“ die ohnehin restriktiven Vorgaben der Energieeinsparverordnung noch einmal deutlich unterschreiten und damit schon heute die Energiestandards von morgen erfüllen. Für die Bauherren eröffnet das zudem die Möglichkeit, KfW-Fördergelder für Energiesparhäuser zu erhalten - für Familien besteht zusätzlich die Aussicht auf günstige Darlehen der L-Bank Baden-Württemberg.

Baubeginn Anfang 2016

Bei der Realisierung der „Green Cubes“ bietet Metzger + Co. den Käufern ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, räumt Raum für Individualität und Eigeninitiative ein. Damit, so Uecker, werde in Sulzgries eine Art „Bauherrengemeinschaft“ geschaffen, weshalb man mit dem Objekt auch unter dem Motto „Wer baut mit?“ in Kürze an den Markt gehe. Mit dem Bau wird Anfang kommenden Jahres begonnen.eb

> Informationen bei der Metzer + Co „Bauherrengemeinschaft Green Cubes“ über die E-Mail-Adresse info(at)metzger-co.de