Neben vielen anderen Leckereien wird es in diesem Jahr zur Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes beim Backhaus Zoller geben:

Zollers KESSLER-Stollen – im Sektkeller gereift.

In Backhaus Zollers Backstube in Sirnau werden alle Vorbereitungen für den einzigartigen KESSLER-STOLLEN getroffen. Als erstes werden die Rosinen in leckerem Kessler-Sekt getränkt. Nachdem dann mit viel Liebe und Handarbeit die Stollen gebacken wurden, werden sie nochmal in spritzigem Kesslersekt getränkt.

Im Anschluss wird der Stollen in die Esslinger Altstadt gebracht, wo er im Gewölbekeller der ältesten Sektkellerei Deutschlands tief unter dem Esslinger Marktplatz für 4 Wochen reifen darf. Das Ergebnis dieser perfekten Symbiose aus traditionellem Backhandwerk und bestem Kessler-Sekt kann man ab dem 20. November in allen Backhaus Zoller Fachgeschäften sehen und vor Allem schmecken.

Das Backhaus Zoller verbindet Tradition und Zukunft. Seit 1898 steht das Backhaus Zoller für Backwaren mit hoher Qualität und besten Rohstoffen. Die Backwaren werden täglich ofenfrisch für die Kunden gebacken.

»Unser oberstes Ziel ist Kundenorientierung. Besonders am Herzen liegt uns, dass sich unsere Kunden bei uns wohl fühlen und auf die Qualität der Produkte vertrauen können. Aus diesem Grund verwenden wir keine zugekauften Teiglinge, sondern stellen alle Produkte mit hochwertigen Rohstoffen her« erklärt Jörg Zoller.

Alle Backwaren entstehen in Handarbeit und durchlaufen jeden Morgen eine strenge Qualitätskontrolle. Die Fachgeschäfte werden mehrmals täglich mit frisch gebackenen Backwaren beliefert. Bei den handgeschlungenen Brezeln gilt die Regel, dass keine Brezel älter als 100 Minuten sein soll. So bekommt jeder Kunde ofenfrischen Genuss bis Ladenschluss.

Auch Herzlichkeit und Natürlichkeit sind zwei sehr wichtige Merkmale für das Backhaus Zoller. Die Herzlichkeit der Mitarbeiter begeistert die Kunden und macht somit das Einkaufen zu einem einzigartigen Erlebnis.

Das Backhaus Zoller hat im Jahr 2014 ein Fachgeschäft der anderen Art eröffnet: „Gutes von Gestern“ in der Obertorstraße 32. Dort werden Brot und Gebäck vom Vortag verkauft – zum halben Preis der ofenfrischen Ware. Das Brot und Gebäck wird früh morgens in den Fachgeschäften abgeholt und in die Obertorstraße gebracht. Ein Teil der Ware wird nach wie vor an den Tafelladen Caritas geliefert.

Durch Brezelschlingkurse, Backstubenführungen und Kindergeburtstage ermöglicht das Backhaus Zoller einen Einblick hinter die Kulissen.

Für weitere Infos, besuchen Sie gerne www.backhaus-zoller.de

