Spritziger Stollen

Ein besonderes Weihnachtsschmankerl aus dem Backhaus Zoller sind die im Sektkeller gereiften Kessler-Stollen. Frisch aus dem Backofen werden die Stollen mit ihren in Sekt getränkten Rosinen nochmals mit dem prickelnden Schaumwein übergossen. Danach geht es in den Gewölbekeller der ältesten Sektkellerei Deutschlands, wo die handgemachten Stollen vier Wochen reifen.

Gesehen bei Backhaus Zoller

THE CHOCOLATE BLOCK

Der Kultwein aus Südafrika.

Trocken, samtig, üppig.

EUR 27 / EUR 60 / EUR 140

Gesehen bei Bruno Bär

Praktischer Liegestuhl

Der neue Liegestuhl mit der extra Breite. Flach zusammenklappbar und somit einfach verstaubar.

Verstellbar in 4 Positionen über Sicherheitsraster, mit abnehmbaren und Uv-beständigen Bezug.

Gesehen bei Jendrass

Exzellent Ergnomisch

Mit dem Relaxliegestuhl Lafuma lässt sich ein Stück Entspannung verschenken. Ergonomisch geformte Kopfpolster und Harz-Armlehnen stehen für hohen Liegekomfort. Zudem ist der Rücken auf dem straffen Bezug optimal gestützt und das Körpergewicht gleichmäßig verteilt. Befestigt ist der pflegeleichte Bezug mit Clips aus Einspritzelastomer, eine patentierte Innovation von Lafuma.

Gesehen bei Jendrass

Gute Laune Becher

Trinkbecher „Bamboo to go“

nachhaltig, umweltfreundlich, wiederverwendbar 9.99 €

Gesehen bei Kögel Trend

Kuschelsocken

In vielen Farben und Dessins

wohlig warm und besonders weich 8.95 €

Gesehen bei Kögel Body

„Lampe Berger“

Der Geruchskiller

Flacon und Duftflasche 39.00 €

Gesehen bei Kögel Living

Kuscheldecke

S`Oliver Heimdecken

anschmiegsam weich und kuschelig

verschiedene Farben, 150/200 29.99 €

Gesehen bei Kögel Man

Gemütlich ruhen

Die Obermatratze besteht aus einem 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern mit Schaumauflage, der Topper, dessen Bezug auf 40 Grad waschbar ist, ist ebenso inklusive wie das aufwändig gesteppte Kopfteil. Das Bett ist in verschiedenen Farben lieferbar, kann per Motor verstellt werden und bietet eine Liegefläche von 120 x 200 cm. Preis: ab 1298 Euro.

Gesehen bei Polsterwelt Engelhardt

Ruhesessel Leo

Dieser Relaxsessel bietet pure Gemütlichkeit. Der Komfort beginnt bei der Bedienung. Der abgebildete Relaxsessel ist mit strapazierfähigem Bezugstoff Bodyflux und mit zwei Motoren inklusive Aufstehhilfe ausgestattet. Eröffnungspreis: 998 Euro.

Gesehen bei Polsterwelt Engelhardt

Gemütlich ausruhen

Ein schönes Stück Gemütlichkeit gibt es mit dem Schlafsofa Occa zu verschenken. Das ausziehbare Sofa mit Stoffbezug hat eine Liegefläche von 140 x 200 cm. Es wird mit Kissen geliefert und hat einen integrierten Bettkasten. Preis: 399 Euro.

Gesehen bei Polsterwelt Engelhardt

Trendiges Sofa

Das Modell Tripolis 1 ist ein spannend gezeichnetes 2,5-sitzer Sofa mit trendigem Stoffbezug, ca. 220cm breit, inkl. zwei verstellbaren Relaxarmlehnen, ohne Rückenverstellung. Eröffnungspreis: 1298,-€.

Gesehen bei Polsterwelt Engelhardt

Spannung bei „Feinde“ von Saygin

Der alternde Streifenpolizist Can versucht mit seiner Vorgesetzten Simone einen Doppelmord an einer Billiglohn-Baustelle aufzudecken. Cans tote Ex-Freundin Marie hatte sich für Dumping-Löhner engagiert und war ins Visier eines mächtigen Netzwerks geraten, dessen Regeln sie nicht verstand. Der Thriller ist was für politisch interessierte Leserinnen und Leser.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Leidenschaft bei „die Schokoladenvilla“ von Nikolaj

Die Schokoladenvilla von Maria Nikolai. Stuttgart, 1903: Als Tochter eines Schokoladenfabrikanten führt Judith Rothmann ein privilegiertes Leben im Degerlocher Villenviertel. Doch Judiths Leidenschaft gehört der Herstellung von Schokolade, ihr größter Wunsch: später das Unternehmen zu leiten. Aber ihr Vater hat andere Pläne. Da begegnet sie dem charismatischen Victor Rheinberger.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Atmosphäre bei „am Abend vor dem Meer“ von Hosseini

»›Am Abend vor dem Meer‹ ist der Versuch, die Millionen von Familien zu ehren, die auseinandergerissen und gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen.« Ein bewegendes Büchlein, beeindruckende Schilderung. Der gesamte Erlös kommt der „Khaled Hosseini Foundation“ zu Gute.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Spannung bei „Der Stern des Nordens“ von John

Washington DC, 2010: Zwölf Jahre ist es her, dass Jenna Williams’ Zwillingsschwester an einem Strand in Südkorea spurlos verschwand. Als die CIA die frischgebackene Agentin auf eine geheime Mission nach Nordkorea schickt, ist sie fest entschlossen, die Wahrheit über ihre Schwester herauszufinden. Ein super spannender politischer Thriller über 2 Länder, die viele nicht so kennen.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Genuss für den Gaumen

Besondere Geschmackserlebnisse für kleine Glücksmomente: Das „Pralinenpäckle“ verbindet die trockene Note eines im Eichenfass gereiften Rotweins mit feiner Schokolade. Das Präsent enthält eine Flasche Zweigelt trocken, Stufe 8 im Eichenfass gereift sowie acht Esslinger Weinpralinen in edler Schachtel, 18,35 Euro.

Gesehen bei Weingärtner Esslingen