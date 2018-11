Spritziger Stollen

Ein besonderes Weihnachtsschmankerl aus dem Backhaus Zoller sind die im Sektkeller gereiften Kessler-Stollen. Frisch aus dem Backofen werden die Stollen mit ihren in Sekt getränkten Rosinen nochmals mit dem prickelnden Schaumwein übergossen. Danach geht es in den Gewölbekeller der ältesten Sektkellerei Deutschlands, wo die handgemachten Stollen vier Wochen reifen.

Gesehen bei Backhaus Zoller

THE CHOCOLATE BLOCK

THE CHOCOLATE BLOCK

Der Kultwein aus Südafrika.

Trocken, samtig, üppig.

EUR 27 / EUR 60 / EUR 140

Gesehen bei Bruno Bär

Steiff Faultier „Eric“

aus kuschelweichem Webpelz

45 cm

EUR 89,90

Gesehen bei Bruno Bär

Messerscharf durchdacht

Der Messerblock "4Knives" verbindet klares Design, Funktion und Qualität zu einem außergewöhnlichen Produkt. Der besonders leichte Messerblock besticht durch eine platzsparende Transport- und Aufbewahrungslösung mit ausgeklügeltem Verschlusssystem. Der Block besteht aus Kochmesser (Klingenlänge 21 cm), Santoku mit Kullenschliff (Klingenlänge 18 cm), Brotmesser (Klingenlänge 26 cm) und Officemesser (Klingenlänge 9 cm) aus der Serie Red Spirit, 315 Euro.

Gesehen bei Friedr. Dick

Schicke Armbanduhr

Kapten & Son Chrono Preis: 249,00€

Das junge Label fertigt nicht nur Uhren sondern auch Sonnenbrillen.

Gesehen bei Edler Optik

Freche Brille

RETROSUPERFUTURE Preis: 225,00€

Frecher Cat-Eye Look kombiniert mit Kunststoffbügeln.

Gesehen bei Edler Optik

Leckere Grillkurse

Tolle Tipps und Tricks am Grill von echten Profis.

Für Jung und Alt, da ist für jeden etwas dabei..

Gesehen bei Jendrass

Kuschelsocken

In vielen Farben und Dessins

wohlig warm und besonders weich 8.95 €

Gesehen bei Kögel Body

„Lampe Berger“

Der Geruchskiller

Flacon und Duftflasche 39.00 €

Gesehen bei Kögel Living

Männer Schal

In einer dekorativen Glühbirne

verschiedene Farben und Dessins 29.99 €/p>

Gesehen bei Kögel Man

Kuscheldecke

S`Oliver Heimdecken

anschmiegsam weich und kuschelig

verschiedene Farben, 150/200 29.99 €

Gesehen bei Kögel Man

Spannung bei „Feinde“ von Saygin

Der alternde Streifenpolizist Can versucht mit seiner Vorgesetzten Simone einen Doppelmord an einer Billiglohn-Baustelle aufzudecken. Cans tote Ex-Freundin Marie hatte sich für Dumping-Löhner engagiert und war ins Visier eines mächtigen Netzwerks geraten, dessen Regeln sie nicht verstand. Der Thriller ist was für politisch interessierte Leserinnen und Leser.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Atmosphäre bei „am Abend vor dem Meer“ von Hosseini

»›Am Abend vor dem Meer‹ ist der Versuch, die Millionen von Familien zu ehren, die auseinandergerissen und gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen.« Ein bewegendes Büchlein, beeindruckende Schilderung. Der gesamte Erlös kommt der „Khaled Hosseini Foundation“ zu Gute.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Spannung bei „Der Stern des Nordens“ von John

Washington DC, 2010: Zwölf Jahre ist es her, dass Jenna Williams’ Zwillingsschwester an einem Strand in Südkorea spurlos verschwand. Als die CIA die frischgebackene Agentin auf eine geheime Mission nach Nordkorea schickt, ist sie fest entschlossen, die Wahrheit über ihre Schwester herauszufinden. Ein super spannender politischer Thriller über 2 Länder, die viele nicht so kennen.

Gesehen bei Provinzbuchhandlung

Bequeme Hausschuhe

Warme Schurwollhausschuhe mit Latexsohle, warm und bequem für zuhause

Modell Niederthal anthrazit ab 49,95 Euro

Gesehen bei Schuhhaus Fischer

Sneakers

Sneakers von adidas, Puma, Nike oder Reebok in vielen Farben und Formen für Kinder- Damen und Herren ab 49,95 Euro.

Gesehen bei Schuhhaus Fischer

Lässig und verträumt

Modischer Pyjama oder lässiger Hausanzug? Der Pyjama aus der Serie Gavin ist aus reiner Baumwolle und angenehm zu tragen. Das ausdrucksstarke Karo der Hose trifft auf ein modernes Oberteil in kräftigem Blau, 79,95 Euro.

Gesehen bei Mehl Wäsche

Genuss für den Gaumen

Besondere Geschmackserlebnisse für kleine Glücksmomente: Das „Pralinenpäckle“ verbindet die trockene Note eines im Eichenfass gereiften Rotweins mit feiner Schokolade. Das Präsent enthält eine Flasche Zweigelt trocken, Stufe 8 im Eichenfass gereift sowie acht Esslinger Weinpralinen in edler Schachtel, 18,35 Euro.

Gesehen bei Weingärtner Esslingen