Mit den Push-Nachrichten der EZ nichts mehr verpassen!

Verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten mehr aus Esslingen und der Region. Melden Sie sich jetzt für unsere kostenlosen Push-Benachrichtigungen an und erhalten Sie die wichtigsten Meldungen direkt auf Ihren Bildschirm. Sie können den Dienst jederzeit deaktivieren.

Alle Details zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

In der folgenden Box können Sie sich (sofern Ihr Browser technisch Webpush unterstützt) für die Push-Benachrichtigungen anmelden, Ihre bestehende Themenauswahl verwalten und sich von den Benachrichtigungen abmelden:

Push-Abo beenden

Wenn Sie keine Push-Benachrichtigungen mehr erhalten möchten, können Sie die Benachrichtigungen in der obigen Box über das X abbestellen. Der Eintrag zu Ihrem Push-Abo wird dann direkt in der Datenbank gelöscht. Alternativ können Sie sich auch in Ihrem Browser von den Benachrichtigungen abmelden. Details zum Austragungsprozess finden Sie hier. In diesem Fall bekommt unser System beim Versuch der nächsten Zustellung eines Pushs die Rückmeldung, dass das Abo nicht mehr existiert. Dann wird der Eintrag in der Datenbank ebenfalls direkt gelöscht.