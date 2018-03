Anzeige

Wendlingen (pol) Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines weißen Fahrzeugs, der am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Vorstadtstraße einen Unfall verursacht hat und geflohen ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Fahrer auf der Vorstadtstraße von Köngen in Richtung Stadtmitte Wendlingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer fünf streifte er zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot und prallte anschließend gegen das hintere, linke Fahrzeugeck eines davor geparkten Peugeot 308. Anschließend dürfte der Fahrer diagonal nach links zurückgesetzt haben, wobei er gegen einen am Rand der Gegenfahrbahn geparkten Renault Clio krachte. Ohne sich weiter um die angerichteten Schäden zu kümmern, flüchtete er anschließend. Die von ihm verursachten Schäden werden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, das vorne rechts und hinten links ebenfalls erheblich beschädigt sein dürfte.

Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420 (cw)