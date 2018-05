Anzeige

Schlaitdorf (pol) Wie die Polizei mitteilt, meldete am Freitag gegen 19 Uhr ein Zeuge den Brand der Richard Haug Schutzhütte in der Mörikestraße in Schlaitdorf. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr Schlaitdorf und Altenriet wurden im Inneren der Hütte Grillanzünder gefunden, die möglicherweise zur Entzündung der Hütte dienten. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Die Außenwand der Hütte wurde in Mitleidenschaft gezogen.