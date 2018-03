Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein schwerverletzter Messebauer ist am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 37-Jährige war um 9.45 Uhr in über drei Metern Höhe an einem Stand in der Halle 3 der Landesmesse am Stuttgarter Flughafen beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann kopfüber auf den Hallenboden und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. (ms)