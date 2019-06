Wangen/Obertürkheim (red) Ein 22 Jahre alter, alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmorgen sowohl auf den Otto-Konz-Brücken als auch in der Asangstraße schlafend in seinem Auto angetroffen worden. Ein Zeuge entdeckte den Mann zunächst gegen 6.20 Uhr auf den Otto-Konz-Brücken. Offenbar war er, während er an einer roten Ampel angehalten hatte, am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen. Da der Zeuge den 22-Jährigen nicht wecken konnte, verständigte er die Polizei. Kurz vor Eintreffen des Streifenwagens erwachte der 22-Jährige jedoch und flüchtete auf die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Esslingen.

Eine Fahndung blieb zunächst ergebnislos. Gegen 9 Uhr meldete eine Zeugin das Auto parkend auf einem Gehweg in der Asangstraße mit dem erneut eingeschlafenen Fahrer. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch im Atem des 22-Jährigen. Deshalb wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Am Fahrzeug stellten die Beamten zudem Beschädigungen vorne rechts sowie vorne und hinten links auf, die nach Aussage des Zeugen von der Otto-Konz-Brücken zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden gewesen waren. Woher diese stammen ist derzeit noch unklar.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 89903500 zu melden.