Stuttgart-Mitte (ots)Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (24.07.2018) und in der Nacht auf Mittwoch (25.07.2018) jeweils einen an der Gerberstraße geparkten BMW angezündet. Am Dienstagmorgen gegen 04.05 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Auto in der Gerberstraße. An dem BMW der 1er-Reihe entstand ersten Schätzungen zufolge Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Am Mittwoch gegen 01.05 Uhr meldeten Zeugen erneut ein brennendes Auto, ebenfalls einen BMW der 1er-Reihe, in unmittelbarer Nähe zum Brandort des Vortages. An dem in einem Hinterhof abgestellten Wagen entstand nach ersten Schätzungen ebenfalls ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. An einem neben dem BMW geparkten VW Golf entstanden durch die Hitzeeinwirkung Lackschäden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.