Anzeige

Stuttgart-Bad Cannstatt (pol) Am Freitag zwischen 14 und 16 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Duisburger Straße ein. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer und entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die zum Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.