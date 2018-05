Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Cannstatter Straße / Mercedesstraße ereignet hat. Bei dem Unfall erlitten zwei Fahrer leichte Verletzungen; es entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro.

Der 61-jährige Fahrer eines Ford befuhr gegen 6.30 Uhr die Cannstatter Straße in Richtung König-Karl-Straße und kollidierte mit einem VW Golf eines 50-Jährigen sowie dem Opel Astra eines 36-jährigen Fahrers, die beide von der Mercedesstraße nach links auf die Cannstatter Straße abbiegen wollten. Der Ford- und der Golffahrer verletzten sich leicht. Alle Unfallbeteiligten gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein, weshalb die Verkehrspolizei um Zeugen unter der Rufnummer 0711/89904100 bittet.