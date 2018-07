Anzeige

Stuttgart (pol) - Am Samstagvormittag gegen 11.10 Uhr ist es zu einem Frontalzusammenstoß in Stuttgart-West gekommen. Laut Polizeimeldung war die 25-jährige Fahrerin eines Hyundai i20 die Bergheimer Steige hinauf gefahren. Da ihre Sicht wegen einer beschlagenen Frontscheibe eingeschränkt war, geriet sie in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Citroen Jumper eines 30-Jährigen zusammen.

Die 25-Jährige und ihre 51-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Erstversorgung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden von circa 29.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Bergheimer Steige war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es, laut Polizei, nicht.