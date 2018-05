Anzeige

Mühlhausen (red) - Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag an einem Spielplatz an der Hartwaldstraße ein sieben Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die Siebenjährige spielte zusammen mit anderen Kindern zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Spielplatz, als sie auf einer gegenüberliegenden Wiese einen Mann beobachtete, der sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen hatte und daran manipulierte. Das Mädchen offenbarte sich erst am Abend ihrer Mutter, welche die Polizei alarmierte. Der Täter soll 50 bis 60 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er hatte kurze graue Haare, möglicherweise einen Schnauzbart und trug eine dunkle Jeanshose, eine dunkle Weste und ein dunkles T-Shirt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8905778 zu melden.