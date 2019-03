Stuttgart (pol) Offenbar gesundheitliche Probleme eines Porsche-Fahrers führten am Samstag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, der Sachschaden beläuft sich auf zirka 140.000 EUR. Der 61-jährige Lenker des Porsche Carrera befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Salzburger Straße, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen mehrere Quadersteine prallte. Während zwei Quader gegen einen geparkten Renault Twingo geschleudert wurden und diesen stark beschädigten, wurde der Porsche abgewiesen, prallte zunächst auf eine Verkehrsinsel und anschließend gegen einen Gartenzaun. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Der 61-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.