Stuttgart-Ost Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag versucht, eine 18-Jährige in der Libanonstraße zu vergewaltigen. Die Frau befand sich gegen 2.35 Uhr auf dem Heimweg, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Im Bereich der Wagenburgstraße griff sie der Unbekannte an der Hüfte und drückte sie in Richtung einer Parkbank. Er berührte sie unsittlich am Oberkörper, versuchte, sie zu küssen und ihre Hose zu öffnen. Die Frau schrie um Hilfe und biss dem Mann in den Arm. Als sich eine durch die Hilfeschreie aufmerksam gewordene Zeugin näherte, flüchtete der Unbekannte. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt, dunkelhäutig, mit kurzem, schwarzem, krausem Haar und bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer oder dunkelblauer Hose. red

Zeugen melden sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 8990-5778.