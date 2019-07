Bad Cannstatt (red)Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag versucht, mehrere Eingangstüren an Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Die Täter versuchten zwischen 22 Uhr und 7 Uhr, die Eingangstüren an fünf Mehrfamilienhäusern an der Yitzhak-Rabin-Straße im Stadtteil Burgholzhof aufzubrechen, scheiterten jedoch. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer 8990 3600 in Verbindung zu setzen.