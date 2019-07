Stuttgart (pol) Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Lenzhalde ereignet hat. Eine 46-jährige BMW-Fahrerin bemerkte ein neunjähriges Mädchen, welches beim Überqueren der Straße einen Schuh verlor und hielt an, um dem Kind die Aufnahme des Schuhes zu ermöglichen. Dies bemerkte eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin, welche hinter dem BMW fuhr, zu spät und fuhr auf. Die BMW-Fahrerin klagte über Schmerzen im Nacken als Folge der Kollision und musste vor Ort ärztlich versorgt werden.