Stuttgart-Ost In einer Wohnung an der Gablenberger Hauptstraße ist am Dienstag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner entdeckte gegen 8.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Nach ersten Ermittlungen brach der Brand im Schlafzimmer des 23-Jährigen aus. Der Bewohner wurde durch die Rauchgase verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 150 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.