Anzeige

Stuttgart-Botnang (pol)Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (06.02.2019) vor den Türen eines Tierheims einen Kater ausgesetzt. Gegen 01.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des Tierheims einen Karton. In diesem befand sich ein Kater, der Verletzungen an den Hoden aufwies. Ein Tierarzt kümmerte sich laut Angaben der Polizei umgehend um das Tier und versorgte die Wunden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern an. Bei dem Tier handelt es sich um einen zirka zwei Jahre alten Kater mit einer schwarz-weißen Fellfärbung. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Herkunft des Tieres machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.