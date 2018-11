Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagmorgen zwischen 7 Uhr und 8 Uhr in der Pragstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei auf die Einhaltung der Gurtpflicht gelegt. Außerdem wurde überprüft, ob Fahrer während der Fahrt verbotenerweise ihr Handy nutzen. Das Ergebnis: Neun Fahrer benutzten ihr Handy während der Fahrt. Drei weitere Personen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. An zwei Fahrzeugen fehlte die Umweltplakette. Zudem fuhr ein Auto ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Ein weiterer Fahrer verstieß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, da er sein Auto trotz Wohnsitz in Deutschland nicht umgemeldet hatte und es stattdessen immer noch mit einem ausländischen Kennzeichen führte.