Bad Cannstatt/Stuttgart-Mitte (red) - Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag an vier verschiedenen Kontrollpunkten den Straßenverkehr überwacht. Zwischen 7 Uhr und 8.45 Uhr überwachten die Beamten an der Einmündung Wilhelmastraße/Pragstraße die Beachtung des Rotlichts der Ampel, zeitgleich kontrollierten weitere Beamte in der Nürnberger Straße Höhe Beskidenstraße mit Schwerpunkt Gurtpflicht und Handynutzung. Zwischen 12 Uhr und 13.40 Uhr überwachten die Beamten das Rotlicht der Kreuzung Arnulf-Klett-Platz in Fahrtrichtung Pragsattel. Eine weitere Kontrollstelle mit Schwerpunkt Gurtpflicht und Handynutzung war zeitgleich in der Wolframstraße Höhe Straße Am Schloßgarten eingerichtet. Insgesamt hielten die Beamten 110 Fahrzeuge an. 13 Fahrer erwartet ein Verwarnungsgeld wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt. 32 Fahrer nutzten während der Fahrt ihr Handy, 15 missachteten das Rotlicht, sie müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, einem Bußgeld und Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Ein Fahrer stand offenbar unter Kokaineinfluss, zudem fanden die Beamten eine kleine Menge Kokain in seinem Fahrzeug. Ihn erwartet eine Strafanzeige.