Bad Cannstatt Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag in der Schmidener Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Er fuhr gegen 11.25 Uhr Richtung Fellbach. Auf Höhe der Einmündung der Straße In den Ringelgärten wollte er offenbar trotz des Verbotes links abbiegen oder wenden. Dabei übersah er die neben ihm in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn. Obwohl deren Fahrer sofort bremste, konnte dieser den Zusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern. Der Autofahrer blieb unverletzt. In der Bahn befanden sich keine Fahrgäste, da es sich um eine Betriebsfahrt handelte. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 20 000 Euro.