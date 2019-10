Bad Cannstatt Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmorgen beim Abbiegen in die König-Karl-Straße mit einem Fahrzeug zusammengestoßen, eine 51 Jahre alte Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 49-Jährige war gegen 9.30 Uhr in der Kleemannstraße unterwegs, als er nach rechts in die König-Karl-Straße abbiegen wollte. Da sich jedoch der Verkehr, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen zurückstaute, ließ ein Autofahrer für den 49-Jährigen eine Lücke frei werden, sodass er abbiegen konnte. Auf der König-Karl-Straße wechselte er jedoch unmittelbar von den rechten auf den linken Fahrstreifen und stieß mit dem Fahrzeug eines 58-Jährigen, der auf dieser Fahrbahn unterwegs war, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf das Fahrzeug eines 51-Jährigen geschoben. Eine 51 Jahre alte Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.